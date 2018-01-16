Мужчина, который незаконно вырубил 12 берёз в Ново-Буянском лесничестве, заплатит 500 тысяч рублей штрафа

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Судебным следствием установлено, что Б. в начале сентября 2017 года в отсутствие разрешительных документов бензопилой и топором вырубил 12 берёз, расположенных на территории квартала 72 Ново-Буянского лесничества Красноярского района, относящегося к категории защитных лесов, в результате чего причинил лесному фонду ущерб на сумму свыше 50000 рублей.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.