Москвич выкинул хаски из окна многоэтажки
6 сентября 2018 23:15
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- В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина выкинул из окна квартиры в многоэтажном доме на Таллинской улице собаку породы хаски, - сказала Волк.
Она добавила, что сейчас по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По данным некоторых СМИ, собака погибла.
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