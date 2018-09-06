Москвич выкинул хаски из окна многоэтажки

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- В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина выкинул из окна квартиры в многоэтажном доме на Таллинской улице собаку породы хаски, - сказала Волк.Она добавила, что сейчас по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.По данным некоторых СМИ, собака погибла.