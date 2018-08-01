Московских полицейских приговорили к колонии за избиение тренера женского ФК «Торпедо»
1 августа 2018 23:14
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Как сообщает «Комитет против пыток», суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил Бурулько 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Первакову — три года и девять месяцев колонии общего режима.
Конфликт Фаига Нагдалиева с полицейскими произошел в августе 2016 года. Тренер сделал замечание людям в полицейской форме, которые курили около входа в метро «Таганская». Он также попытался снять происходящее на телефон.
В ответ один из полицейских выбил телефон из его рук. Затем Нагдалиеву заломили руки назад, поставили на колени и избили. Тренер получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины.
После этого Нагдалиева отвезли в отделение полиции, где заставили подписать документ, что все травмы он получил сам, ударившись о дверь метро. В тот же вечер сотрудники полиции принесли торт в Российский футбольный союз и извинились перед охранником на пропускном пункте.
Фаиг Нагдалиев больше года не мог добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции. Это удалось сделать только после личного приема у главы московского СК Александра Дрыманова.
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