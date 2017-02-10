Молодой человек, "заминировавший" ТЦ "Космопорт", проведет два года в колонии

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23-летний Амунбеков позвонил в единую диспетчерскую службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве торгового центра «Космопорт» на ул. Дыбенко. Тем самым он хотел отомстить своей знакомой – сотруднице центра, сорвав ей рабочий день.В результате его противоправных действий были задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, посетители и сотрудники торгового дома были эвакуированы.Из-за вынужденной невозможности осуществлять торговлю 54 арендаторам комплекса причинен материальный ущерб на общую сумму 1 млн 130 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски предпринимателей о возмещении причинённого преступлением ущерба.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.