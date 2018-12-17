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Молодой человек, ограбивший пенсионерку в Самаре, задержан в одной из деревень Свердловской области

17 декабря 2018 18:26
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На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы.
Днем 23 октября 2018 года в квартире дома на улице Аминева в Самаре произошло нападение на 81-летнюю хозяйку жилплощади.

Прибывшим на вызов сотрудникам следственно-оперативной группы потерпевшая рассказала, что под предлогом обмена денег социальными службами, к ней в квартиру зашла девушка. Во время пересчитывания купюр в жилище забежал незнакомый мужчина, схватил со стола деньги и скрылся. Пожилая женщина не смогла даже закричать, так как «соцработница» зажала ей рот, после чего тоже покинула квартиру. Ущерб причиненный женщине составил около 350 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Детальный осмотр места происшествия, исследование маршрута потерпевшей, изучение записей с уличных камер видеонаблюдения, опрос соседей, анализ базы данных позволили оперативникам установить возможные пути отхода подозреваемых и, в конечном итоге, установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Свердловской области, ранее судимый за совершение кражи и грабежа. Оперуполномоченные отдела полиции Самары установили, что молодой человек покинул пределы Самарской области и объявили его в федеральный розыск.

На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы. Проверялись различные версии о предполагаемом месте пребывания разыскиваемых, проводились мероприятия по выявлению лиц, которым могли быть известны сведения о местонахождении злоумышленников. В ходе работы к самарским полицейским поступила информация о том, что мужчина может скрываться на территории одного из регионов РФ. Вскоре данная информация подтвердилась: сотрудники местной полиции задержали его в одной из деревень Камышловского района Свердловской области. Подозреваемый в ограблении пенсионерки был доставлен в Самару. Сотрудники полиции проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Самарского региона.

Розыск соучастницы подозреваемого в ограблении пенсионерки продолжается. Приметы разыскиваемой: женщина, на вид 25-30 лет, волосы темного цвета, была одета в куртку темного цвета.

Всем, кто пострадал от действий подозреваемого или известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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Комментарии



Закон
17 декабря 2018  18:26
На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы.
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