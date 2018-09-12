Минобороны не сумело взыскать с «Авиакора» 306,7 млн рублей

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Однако в 2014 году из-за накалившихся российско-украинских отношений проект остановили, а самарский авиазавод полностью прекратил производство данной модели. Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.