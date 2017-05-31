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Минобороны РФ: расследование авиакатастрофы Ту-154 завершено. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота

31 мая 2017 23:44
95
Комиссия пришла к выводу, что причиной крушения «могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».
Как сообщает meduza.io, Минобороны РФ заявило об окончании расследования крушения в декабре 2016 года самолета Ту-154 на Черном море.

Комиссия пришла к выводу, что причиной крушения «могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».

Комиссия не нашла нарушений при заправке самолета топливом в аэропорту Сочи, рассадки пассажиров и «загрузке и центровке перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг», сказано в сообщении ведомства.

Также эксперты не выявили «воздействия внешних факторов».

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился на Черном море ранним утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли. В самолете летели, в частности, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
В СМИ высказывались разные версии причин катастрофы, в том числе об ошибке экипажа и перегрузе. Сообщения СМИ, как правило, опровергались Минобороны или Следственный комитетом. О том, что командир экипажа Роман Волков мог потерять ориентацию в пространстве, в марте писал «Коммерсант».

В конце апреля «Газета.ру» писала, что при вылете из Сочи вес самолета был на 12 тонн больше нормативного; издание предполагало, что вес перевозимого груза мог быть неизвестен, и перегруз возник из-за полной дозаправки бака.

Фото   moscow-baku.ru 
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Комментарии



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Минобороны РФ: расследование авиакатастрофы Ту-154 завершено. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота
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