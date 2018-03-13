Мини-бар «На дне» строили без разрешения. Культовому бару простили отсутствие документации
13 марта 2018 19:37
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Согласно судебной документации, истец прямо на заседании признал, что реконструировал здание, расположенное на Волжском проспекте, 4, без каких бы то ни было разрешений. Это подтвердили и в мэрии Самары. Тем не менее, «Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы. Кроме того, обновленное помещение бара соответствовало всем требованиям пожарной безопасности — такую характеристику дало «НПО Пожэксперт-Самара». Каких-либо нарушений прав третьих лиц суд тоже не нашел, а мэрия все требования истца поддержала.
В итоге арбитражный суд постановил признать право собственности «Жигулевского пива» на двухэтажное здание, оговорившись, что решение может быть обжаловано в апелляции. Впрочем, судя по доброжелательному настрою всех участников заседания, это вряд ли произойдет.
Фото: bigvill.ru
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