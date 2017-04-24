Михаил Матвеев оштрафован на 30 тысяч рублей за проведение марша пенсионеров
24 апреля 2017 19:33
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Закон
24 апреля 2017 19:33
Закон
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24 апреля 2017 16:17
Они получили от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком ПАО «Т Плюс» по шести договорам на общую сумму более 2... Закон
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24 апреля 2017 15:55
Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении. Закон
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23 апреля 2017 11:14
У хозяина не было лицензии. Закон
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22 апреля 2017 14:45
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Закон
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21 апреля 2017 23:13
Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений на торгах. Закон
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21 апреля 2017 15:51
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на... Закон
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24 апреля 2017 17:29
По словам пострадавшей, между девушками разгорелся конфликт, словесная перепалка впоследствии переросла в драку. Происшествия
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24 апреля 2017 14:14
Врачи приняли решение о госпитализации потерпевшей. Происшествия
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24 апреля 2017 14:00
Инцидент произошел в Саратове. Происшествия
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Криминал
24 апреля 2017 13:40
В банкоматах, отмечают полицейские, снять фальшивую денежную купюру практически невозможно. Криминал
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24 апреля 2017 13:35
Он заявил, что не собирался продавать наркотик. Криминал
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24 апреля 2017 10:49
Его задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
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Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
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6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
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21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
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12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
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11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
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22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
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Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
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6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
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