Михаил Галустян пожаловался ФАС на использование своего портрета в рекламе шашлычной в Копейске

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«Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения быстрого питания в городе Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, шаурма, на углях», — говорится в сообщении ФАС.В заявлении артиста указано, что исключительные права на фотографию, использованную для оформления заведения, принадлежат ему самому, а соответствующие разрешения на ее использование владельцем заведения получены не были.Закон о рекламе требует, чтобы при производстве и распространении рекламных объявлений учитывались положения Гражданского кодекса, который, в свою очередь, не допускает использование изображений и фотографий граждан без их разрешения. (п.1 ст.152.1 Гражданского кодекса).Карен Арзаканцян, которому принадлежит шашлычная «Шашлык-Бурум», использовавшая в оформлении баннер с изображением Галустяна, заявил РБК, что баннер «уже снят».«Баннер я уже убрал. Михаил мой земляк. Если надо будет, извинимся, я не вижу тут ничего криминального. Я смотрю все его шоу и стараюсь не пропускать все с его участием, поэтому его и наклеил», — сказал владелец шашлычной.На вопрос РБК о том, известно ли владельцу шашлычной, что Галустян обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, Арзаканцян сказал, что «это очередные подводные камни». «Человек в Москве, а здесь, в Копейске, шашлычная стоит, откуда он узнал, что здесь его лицо. Его фотографии вообще везде в области наклеены. Ему прислали, наверное, в интернете» — считает он.Ранее ФАС неоднократно открывала дела в связи с незаконным использованием в рекламе коммерческих организаций изображений российских знаменитостей.Так, например, актер Сергей Гармаш в 2010 году судился с компанией «Рекламные технологии» и «СКБ-банком» из-за того, что последний использовал в рекламе его фотографии без согласия владельца.Изображение Сергея Светлакова было без его ведома использовано пермским магазином белья, а Ксения Собчак судилась с гостиницей Park Hotel​ в Перми из-за того, что в печатной рекламе отеля использовали ее фотографию.Фото: Вадим Тараканов / ТАСС