Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки квартирой
2 октября 2018 20:06
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По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО "ПСК Вектор" пытался получить покровительство мэра в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Для этого он "подарил" чиновнику однокомнатную квартиру стоимостью 1 320 300 рублей.
— Следователями проведён целый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено значительное количество свидетелей из числа сотрудников администрации города, истребован и проанализирован большой объём служебной документации, произведены следственные действия. Кроме того, в обеспечительных целях судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого, — комментирует пресс-служба регионального СК.
Отметим, что сам Арапов уже арестован по подозрению в аналогичном преступлении. По версии следствия, мэр вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от главы строительной компании 600 тысяч рублей за покровительство. Следователи полагают, что 400 тысяч предназначались главе города, остальное — его заму.
Среди прочего во время обысков в кабинете у мэра Арапова нашли более 4 млн рублей.
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