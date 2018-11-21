Менеджер одной из самарских компаний обманным путем продал служебный автомобиль

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По предварительным данным, будучи менеджером одной из самарских компаний, мужчина обманным путем продал служебный автомобиль. Он предоставил покупателю дорогостоящей иномарки поддельные документы: акт приема – передачи транспортного средств и договор купли-продажи.Незаконная сделка состоялась на территории Кировского района. За автомобиль, согласно материалам уголовного дела, подозреваемый получил более 2 млн рублей.В настоящее время следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Принимаются меры к изъятию транспортного средства. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.