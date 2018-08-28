МегаФон заплатит 8,6 млн рублей за использование Ждуна
28 августа 2018 23:36
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Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун».
Вымышленное существо с головой морского слона и телом личинки изначально создавалось для больницы Лейденского университета. Дело было еще в 2016 году. Ждун олицетворяет человека, который вынужден просиживать часы напролет у кабинета врача в ожидании приема.
В оригинале скульптура называется Homunculus Loxodontus. В одной из рекламных кампаний МегаФон использовал образ Ждуна, не предупредив правообладателя.
Исковое заявление удовлетворили частично. Истец требовал от МегаФона 10 млн руб., но суд принял решение о выплате 8,6 млн руб. Ответчик с таким решением не согласен.
Фото: iphones.ru
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28 августа 2018 23:36
Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун». Закон
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