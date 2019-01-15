МВД завело дело о мошенничестве при организации гастролей Селены Гомес в России

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Источник в полиции рассказал, что при организации четырех концертов певицы Селены Гомес были похищены деньги. «Более 8 млн руб. было переведено на счета фирм-однодневок», — отметил источник. Следствие пытается установить другие эпизоды хищений.По данным следствия, неустановленные сотрудники ООО «Русская академия развлечений» заключили 8 февраля 2013 года договор с ООО «Аврора» о проведении российского тура Гомес. Тогда же с расчетного счета «Русской академии развлечений» на счет компании «Аврора» были перечислены деньги. По версии следствия, сотрудники «Авроры» не выполнили условий договора. «Компания ООО «Аврора» не вела экономической деятельности и была зарегистрирована на фиктивных лиц», — рассказал источник.В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Уголовное дело было возбуждено по заявлению бывшего владельца «Русской академии развлечений» продюсера Марины Аралиной.«Русская академия развлечений» привозила в Россию Eagles, A-ha, Мэрилина Менсона и певицу Лару Фабиан. Согласно реестру юрлиц, в апреле 2018 года компания прекратила свою деятельность.РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой прояснить подробности уголовного дела.Согласно базе данных СПАРК, ​руководителем компании ООО «Русская академия развлечений» с 2011 года являлся Николай Музылев. В июле 2018 года Музылев попросил суд признать его банкротом. В материалах дела говорится, что он имеет денежные обязательства в размере 253,5 млн руб. перед кредиторами — Мособлбанком, АНО ЦНЭиП «Стандарт Эксперт», банком «Восточный экспресс», Альфа-банком, ВТБ24, Кредит Европа Банком, Сбербанком России и ГБУ «Жилищник района Коньково». В суде Музылев сообщил, что в настоящее время находится на пенсии и не работает. Арбитражный суд признал Музылева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.РБК не удалось связаться с Музылевым. Телефоны, которые были указаны при регистрации компании ООО «Русская академия развлечений», оказались недоступными.Организацией концертов Селены Гомес в 2013 году занимался продюсер Андрей Агапов. «Я не являюсь генеральным директором компании «Русская академия развлечений» и ничего прокомментировать не могу. И кто там расследует, я понятия не имею», — сообщил он РБК. Он также добавил, что участвовал в написании заявления в полицию вместе с Аралиной.Аралина отказалась комментировать детали дела, сославшись на тайну следствия.В 2014 году в интервью телеканалу РБК Агапов рассказывал, что концерты были отменены в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и на Украине. «Причина заключается в том, что мы не успели оформить визы», — сообщил Агапов. При оформлении визы организаторам сообщили, что было выпущено распоряжение первого заместителя министра культуры Владимир ​Аристархова о том, что запрещено выдавать приглашение творческим коллективам, которые занимаются коммерческой деятельностью. В интервью РБК продюсер рассказывал, что деньги за проданные билеты будут возвращены зрителям и что концерты Селены Гомес застрахованы.В картотеке арбитражных дел есть материалы, в которых говорится, что в марте 2016 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по заявлению представителей компании «Русской академии развлечений» к страховой компании «Альянс» о взыскании страхового возмещения в размере 145,1 млн руб. по договору страхования. Одним из истцов выступал Николай Музылев.Суд признал претензии компании «Русская академия развлечений» необоснованными по причине того, что не были представлены доказательства возникновения убытков по причине задержки оформления визы в связи с решениями органов государственной власти. Кроме того, истец не представил суду доказательств того, что документы для оформления виз певице и членам ее гастрольной группы сдавались в консульский отдел. В суде истец заявлял, что на протяжении 20 лет зарубежным артистам оформляли российские визы через Минкультуры и этот порядок был изменен.Суд признал, что «Русская академия развлечений» обязана была «осуществлять все необходимые и доступные меры, направленные на обеспечение успешных концертов и осуществления производства, как то получить все необходимые и предусмотренные действующим законодательством лицензии, визы и разрешения, выполнить законные требования властей территории страхования, надлежащим образом исполнять обязательства перед контрагентами». В материалах дела также говорится, что обязанность истца обеспечить наличие необходимых для артиста виз указана в договоре между «Русская академия развлечений» и «Авророй».Селена Гомес (Фото: Danny Moloshok / Reuters)