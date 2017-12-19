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МВД разработало новые правила для борьбы с торговлей «красивыми» номерами

19 декабря 2017 22:14
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Подготовленный ведомством документ предусматривает продление срока сохранения снятых с автомобилей номеров, а также ужесточение борьбы с торговлей красивыми номерами в ГИБДД.
Как сообщает РБК, в Министерстве внутренних дел разработали новую редакцию правил государственной регистрации в ГИБДД автомобилей и мотоциклов, а также прицепов к ним. Проект соответствующего документа размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.

В нем, в частности, прописан запрет на резервирование за организациями или физическими лицами каких-либо серий государственных регистрационных знаков (госномеров) транспортных средств либо сочетаний символов на них.

Одновременно с этим предлагается принять меры для того, чтобы лишить сотрудников ГИБДД возможности выдавать так называемые красивые номера по своему усмотрению, что должно остановить негласную торговлю ими.

В случае принятия новой редакции новые госномера должны будут выдаваться либо строго в порядке «очередности возрастания их цифровых значений», либо «в произвольном (случайном) порядке при использовании «антикоррупционного» режима присвоения знаков».

По данным «Коммерсанта», «антикоррупционный режим» предусматривает использование специальной программы, случайным образом формирующей номер для очередного претендента из десятков загруженных в нее сочетаний букв и цифр. В издании отмечают, что такая программа уже несколько лет применяется в Москве, а теперь ГИБДД планирует распространить эту практику на всю Россию.

Впрочем, по словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, красивые номера сейчас покупают не у сотрудников ГИБДД, а у специальных фирм, которые отслеживают выдачу таких номеров, договариваются о покупке номера у законного получателя, а затем перепродают.

Независимый автоэксперт Андрей Осипов скептически оценил предложение о запрете на резервирование юридическими и физическими лицами отдельных сочетаний и символов в госномерах.

«Это создание видимости борьбы с коррупцией», — сказал Осипов в разговоре с корреспондентом РБК. «Это мало скажется в деле с продажей номерных знаков. Каким образом, если сейчас номера будут выдаваться подряд, будет происходить борьба с явлением, когда знакомый сотрудник ГИБДД вкладывал документы в нужное место между соответствующими цифрами? Касательно системы случайных чисел, которая сейчас существует в Москве, никто не проверял ее на предмет исключения из лотереи определенных сочетаний номеров, которые можно реализовать за соответствующие количество денег», — добавил он.

Кроме того, подготовленный МВД документ предусматривает переход к выдаче электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) с сохранением за владельцами ранее зарегистрированных машин возможности использовать бумажные ПТС, а также продление срока сохранения ранее выданных госномеров, которые прежний владелец хочет сохранить за собой после продажи или, например, выбытия из строя автомобиля. Сейчас предельный срок хранения таких номеров составляет 180 суток, новая версия правил предусматривает возможность продления его вдвое.

По мнению Осипова, ввод электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) ускорит процедуру регистрации транспортного средства. «Давно пора отказаться от бумажных паспортов. Уменьшится то количество бумаг, которое нужно будет заполнять при регистрации. Это нововведение нужное, главное — чтобы база обновлялась своевременно», — сказал Осипов.

Срок действия транзитных номеров, использующихся для вывоза автомобилей за пределы России, проектом правил увеличивается в полтора раза — до 30 суток.


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Комментарии



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19 декабря 2017  22:14
Подготовленный ведомством документ предусматривает продление срока сохранения снятых с автомобилей номеров, а также ужесточение борьбы с торговлей красивыми номерами в ГИБДД.
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