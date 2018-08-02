МВД и ФСБ раскрыли хищение двух млрд рублей у крупной энергетической компании
2 августа 2018 16:06
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В ходе масштабной спецоперации сотрудники МВД и ФСБ задержали в ряде городов подозреваемых в хищении двух миллиардов рублей у "крупной энергетической компании". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает life.ru.
— Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше двух миллиардов рублей у крупной энергетической компании путём заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов, — рассказала Волк.
Правоохранители провели на территории Москвы, Красноярска, Челябинска и Ялты 17 обысков. Они проходили в офисах и по месту жительства предполагаемых членов преступной группировки.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд уже арестовал троих подозреваемых.
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Комментарии
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