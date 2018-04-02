МВД и ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых и отслеживали их интернет-переписк

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«Следственные действия в отношении братьев Магомедовых проводились в течение шести месяцев. Все это время Магомедовы находились под техническим контролем: оперативники отслеживали их телефонные разговоры, а также интернет-переписку», — рассказал источник в полиции.Обыски в группе «Сумма» и задержание братьев планировалось провести 25 марта, но тогда было принято решение «доработать часть материалов дела» и перенести следственные действия, рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД. Департамент приступил к «активной фазе мероприятий», когда стало известно, что Зиявудин Магомедов планирует выехать за рубеж, рассказал источник РБК. ​Настаивавший на аресте обоих Магомедовых следователь Николай Будило в суде на процессе по мере пресечения сообщил, что братья 31 марта должны были лететь в Майами. На эту дату у них были забронированы билеты. Зиявудин Магомедов объяснил, что планировал лететь в США с семьей, но собирался вернуться к 10 апреля. «У меня есть железобетонное свидетельство — на десятое число у меня была назначена встреча», — сообщил он.Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, отметил собеседник в СД МВД. «В том числе в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре», — сообщил источник в МВД.Обыски прошли и в офисах дочерних компаний группы «Сумма», а также в офисах компаний, связанных с Магомедовыми партнерскими отношениями, рассказали РБК в СД МВД. «Из-за большого количества мероприятий привлекали следователей из других подразделений МВД, а также из региональных управлений — интересовала финансовая отчетность компаний, имеющих отношение к Магомедовым», — говорит собеседник РБК в Следственном департаменте МВД.Следователи МВД отправили более ста запросов через Интерпол в полиции стран, где, предположительно, находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми, рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД и подтвердил собеседник в центральном аппарате ведомства. По его словам, уже известна «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег».По словам источника РБК, в МВД в качестве основной прорабатывают версию, согласно которой «компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ». «Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.2,5 млрд руб., предположительно, похищенные подозреваемыми, были выведены в офшоры, а потом возвращались в Россию «в виде так называемых инвестиций», утверждал на заседании 31 марта прокурор.Дело о создании организованного преступного сообщества в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал всех троих фигурантов на два месяца, их отправили в СИЗО.Фото: Владислав Шатило / РБК