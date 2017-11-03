МВД России гарантирует вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о подозреваемом в тяжком преступлении
3 ноября 2017 20:17
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За совершение преступления по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» разыскивается Кириллов Владимир Ильич, 31.05.1956 года рождения, уроженец с. Новый Буян Ставропольского района Самарской области.
Если вам известно что-либо о местонахождении Кириллова В.И., просьба незамедлительно сообщить в УУР ГУ МВД России по Самарской области по телефонам (846) 278-14-70, 278-14-69, 278-14-66, 278-14-64, 8-(937)-992-70-00 или в дежурную часть ГУУР МВД России - 8 (495) 667-72-14 (круглосуточно), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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