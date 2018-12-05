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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

МВД: Осторожно. Фальшивые деньги

5 декабря 2018 14:43
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На данный момент эффективно и точно установить подлинность купюры, возможно только при помощи автоматических детекторов с интеллектуальным антистокс-контролем.
Лицу, обнаружившему у себя денежную купюру с явными признаками подделки, либо денежную купюру, вызывающую сомнение в подлинности необходимо сразу же обратиться в полицию или в любое банковское учреждение.

Постарайтесь вспомнить и пояснить сотрудникам полиции, откуда у вас появилась данная купюра. При обнаружении поддельной купюры не пытайтесь сбыть ее, так как в данном случае гражданин автоматически становится субъектом преступления (сбытчиком) и будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Обращаясь к лицам занятым в сфере торговли и услуг, а также к руководителям хозяйствующих субъектов, необходимо отметить, что на данный момент эффективно и точно установить подлинность купюры, возможно только при помощи автоматических детекторов с интеллектуальным антистокс-контролем.

Либо обезопасить себя путем сличения серийного номера предъявляемой купюры с вариантами серийных номеров, которые указаны в списке наиболее распространенных вариантов поддельных денежных купюр.

Порядок действия работников (кассиров) при обнаружении сомнительных денежных купюр:

1. Не отказываться от приема купюры, повременив с осуществлением сделки. Постараться не нанести повреждения купюре и сохранить возможные отпечатки пальцев преступника на купюре, ограничить доступ других лиц к купюре.

2. Сохраняя внешнее спокойствие под благовидным предлогом задержать уход сбытчика (имитация срочной необходимости выйти, отсутствие сдачи в кассе, неисправность контрольно-кассовой машины и т.п.) и в это время вызвать полицию или сотрудников службы безопасности (нажать «тревожную кнопку», либо по телефону).

3. В зависимости от обстановки постараться задержать сбытчика с помощью охраны, сотрудников полиции, персонала, присутствующих граждан.

В случае если преступник скрылся, необходимо запомнить его приметы, (пол, примерный возраст, рост, телосложение, внешность, особые приметы - родимые пятна, шрамы, татуировки и т.д., во что одет, а также другие предметы, характеризующие его облик - кольца, трость, очки и т.д.), посмотреть в какую сторону ушел, записать на каком транспорте передвигается (марка, модель автомобиля, цвет, государственный номер).

Конфиденциальную информацию о лицах причастных к сбыту поддельных денежных купюр Вы можете сообщить по телефонам: 339-52-83, 339-53-05, 339-53-06, 339-52-79, 339- 52-77 или 89276575317, 89270170802, 89879238311, 89374085604, 89063422070, 89277229199, 89179470001 (сотрудники 5 оперативного отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области), сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.


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Комментарии



Закон
5 декабря 2018  14:43
На данный момент эффективно и точно установить подлинность купюры, возможно только при помощи автоматических детекторов с интеллектуальным антистокс-контролем.
МВД: Осторожно. Фальшивые деньги
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