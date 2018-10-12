MMA временно дисквалифицировала Нурмагомедова и Макгрегора

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Комиссия проведёт встречу в связи с инцидентом после боя 7 октября, когда Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнёра Макгрегора — Диллона Дэвиса, из-за чего началась массовая драка.Напомним, Нурмагомедов в "Инстаграме" возмутился тем, что санкции со стороны UFC применяются только к его команде, в то время как Конор Макгрегор постоянно остаётся безнаказанным.