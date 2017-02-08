Лже-фермер из Самарской области пойдет под суд за мошенничество
8 февраля 2017 19:33
92
По версии следствия, в 2014 году он прошел государственную регистрацию в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о его желании организовать деятельность по разведению сельскохозяйственных животных. После получения Гранта в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей, мужчина распорядился денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области материальный ущерб на указанную сумму.
Уголовное дело направлено в суд Кинель-Черкасского района для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 февраля 2017 19:33
Он прошел государственную регистрацию в качестве главы фермерского хозяйства, предоставив фиктивные документы. Закон
91
8 февраля 2017 17:40
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Закон
136
8 февраля 2017 17:21
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней. Закон
168
8 февраля 2017 14:59
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего... Закон
121
8 февраля 2017 13:52
Иномарку могут продать на торгах в счет погашения долга. Закон
471
8 февраля 2017 13:46
В июне полиция уже уличила в этом владельца торговой точки. Закон
75
8 февраля 2017 11:44
В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Закон
103
Происшествия
8 февраля 2017 19:39
Дорожная авария с участием пешеходов произошла днем 8 февраля. Происшествия
467
8 февраля 2017 18:31
Эксперты предположили, что погиб мужчина примерно неделю назад. Каким образом и когда труп оказался в подъезде, пока не известно. Происшествия
83
8 февраля 2017 14:23
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую... Происшествия
90
Криминал
8 февраля 2017 17:41
Ранее мужчина был четырежды судим за кражу, грабеж, разбой и угон. Криминал
76
8 февраля 2017 14:00
Полицейские возбудили уголовное дело. Криминал
113
8 февраля 2017 13:06
Преступник отобрал у него сумку с деньгами и документами. Криминал
89
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
983
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
652
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4802
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1813
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2381
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1496
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1218
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2382
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2173
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11378
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9313
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5710
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают