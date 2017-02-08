Лже-фермер из Самарской области пойдет под суд за мошенничество

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По версии следствия, в 2014 году он прошел государственную регистрацию в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о его желании организовать деятельность по разведению сельскохозяйственных животных. После получения Гранта в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей, мужчина распорядился денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области материальный ущерб на указанную сумму.Уголовное дело направлено в суд Кинель-Черкасского района для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.