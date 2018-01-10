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Луговой попросил Чайку проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»

10 января 2018 20:57
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Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ.
Как информирует РБК, во вторник, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с запросом (есть у РБК), в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законовские» (другое название — «Барыги»), которые проводят ФСБ и СКР по фактам превышения должностных полномочий высокопоставленными силовиками Самарской области. Факт проверки действующих сотрудников МВД и СК на связь с ОПГ подтвердили РБК знакомые с материалами дела источники.

Депутатский запрос был написан, после того как в августе прошлого года на имя Лугового, который входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, поступило заявление от жителя Самарской области. «Я прошу генерального прокурора проверить деятельность бывшего руководителя следственного отдела по Промышленному району управления СК России по Самарской области Олега Трухмана и начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадима Нещадимова на предмет возможного укрывательства преступлений ОПГ «Законовские» и фабрикации уголовных дел в отношении невинных людей», — рассказал РБК Луговой.

Ранее РБК сообщал, что в Самаре сотрудники ФСБ задержали при получении взятки прокурора ​Безенчукского района области Андрея Павлова и начали проверку действий начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадима Нещадимова.

«Нещадимов вел уголовное дело троих журналистов, которые были осуждены по весьма спорному обвинению за тексты, касающиеся деятельности ОПГ «Законовские», — отметил Луговой. В 2016 году самарских блогеров Дмитрия Бегуна, Наталью Миронову и Олега Иванца обвинили в вымогательстве 3 млн руб. у руководителя компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило, сообщил «Коммерсантъ». Олег Иванец получил семь лет колонии строгого режима, ​Дмитрий Бегун — шесть лет колонии строгого режима, Наталья Миронова — пять лет колонии общего режима. Дмитрий Бегун назвал «инициаторами всей этой грязной истории» руководство самарской полиции.

Депутат требует проверить факты, свидетельствующие о причастности силовиков к деятельности преступной группировки «Законовские». В запросе Лугового говорится, что Олег Трухман и Вадим Нещадимов умышленно скрыли явку с повинной киллера Натальи Солдатовой, убитой в результате незаконного раздела собственности. ​Также Луговой требует проверить, каким образом члены ОПГ «Законовские», совершившие нападение на чиновника самарской мэрии Ильина, «отвечавшего за сокращение объектов уличной торговли в Самаре, избежали наказания, а вместо них за нападение были осуждены подставные лица».

С 2013 по 2015 год Нещадимов занимал должность начальника управления уголовного розыска ГУВД по Самарской области. Источник, знакомый с материалами расследования, сообщил, что оба силовика продолжают работать в правоохранительных органах. «Олег Трухман понижен в должности до криминалиста, а Нещадимов остается начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области», — добавил источник.

«Нещадимов снял с оперативного учета представителей ОПГ «Законовские», сообщил РБК источник, знакомый с материалами следствия. Эту информацию подтвердил источник в Следственном комитете России, который также сообщил, что участников группировки «Законовские» проверяют на причастность к различным преступлениям.

«Их деятельность насчитывает более десятка тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь это убийства, вымогательства и нанесение побоев», — рассказал источник в СКР. По его словам, ряд уголовных дел о преступлениях банды, совершенных в прошлые годы, был приостановлен под различными предлогами. «В настоящее время в Следственном комитете России, а также в территориальном управлении СКР возобновлено предварительное расследование этих дел, по результатам которого будет решаться вопрос об объединении их в одно производство и квалификации по ст. 210 УК России (создание организованного преступного сообщества)», — сообщил источник.​

Группировка регионального масштаба

Собеседник из СКР утверждает, что ОПГ «Законовские» представляла собой военизированно-криминальную структуру. «Группировка состояла из бывших спецназовцев, которые кичились принадлежностью к «Законовским». Самарские силовики закрывали на деятельность группировкии глаза, — рассказал РБК источник.

В августе 2017 года третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Самарской области СКР возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Гафурова, которого обвинили в подготовке убийства Владимира Изумрудова, сообщил собеседник из следственного комитета. Тогда же сотрудники УФСБ по Самарской области задержали активных участников группировки «Законовские» — Сергея Гафурова, Дениса Ковегина и Радика Хайретдинова, сообщали в региональном управлении СКР. В декабре суд приговорил Ковегина к лишению свободы сроком на девять лет, а Хайретдинова — на полтора года лишения свободы условно.

В ходе следственных действий участники группировки заявили, что Гафуров организовал в 2010 году вооруженное нападение на самарский рынок «Коникс», в результате которого погибли четыре человека. В своих показаниях задержанные называют Гафурова лидером «Законовских», рассказал РБК источник в СКР. Сейчас Гафуров ждет приговора в СИЗО Самары, добавил источник.

У Гафурова при задержании изъяли около 20 млн руб. Также при следственных действиях был обнаружен схрон оружия: три противотанковые гранаты РПГ-18, реактивный пехотный огнемет «Шмель», два автомата АК-74 и четыре магазина к ним, мелкокалиберная винтовка ТОЗ-12, четыре выстрела к гранатомету ВОГ-25​​, а также светошумовые гранаты, запалы к боевым гранатам, сигнальные мины, 4 кг пластида и более тысячи патронов разного калибра, сообщало следственное управление СКР России по Самарской области.

По информации источника в территориальном отделе полиции, ОПГ «Законовские» появилась в 90-e годы. «Тогда лидером ОПГ являлся Александр Законов, — рассказал источник. — «Законовские» ​контролировали крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок и ряд коммерческих предприятий». В декабре 2004 года Законова застрелили, после чего лидером ОПГ стал Алексей Рыжов, бывший телохранитель Законова. «Умершего в 2016 году Рыжова сменил Сергей Гафуров», — добавил источник.

РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу Следственного комитета России с просьбой рассказать об обстоятельствах дознания в отношении участников ОПГ и сотрудников силовых структур.




Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Комментарии



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10 января 2018  20:57
Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ.
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