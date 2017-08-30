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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Лихачи в Самарской области оплатили штрафы на сотни миллионов рублей

30 августа 2017 10:14
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Лихачи в Самарской области оплатили штрафы на сотни миллионов рублей
Взыскано свыше 240 миллионов рублей.

За совершение административных правонарушений в области дорожного движения региональными судебными приставами взыскано свыше 240 миллионов рублей.

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области за 7 месяцев 2017 года было возбуждено более 420 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных за совершение административных правонарушений в области дорожного движения на общую сумму свыше 310 миллионов рублей. Всего на исполнении находилось более 592 тысяч исполнительных производств данной категории на общую сумму свыше 446 миллионов рублей.

За январь-июль региональные судебные приставы окончили 334 тысячи исполнительных производств по взысканию штрафов, наложенных органами Госавтоинспекции за совершение административных правонарушений, на сумму свыше 240 миллионов рублей.
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