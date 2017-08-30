Лихачи в Самарской области оплатили штрафы на сотни миллионов рублей

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За совершение административных правонарушений в области дорожного движения региональными судебными приставами взыскано свыше 240 миллионов рублей.Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области за 7 месяцев 2017 года было возбуждено более 420 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных за совершение административных правонарушений в области дорожного движения на общую сумму свыше 310 миллионов рублей. Всего на исполнении находилось более 592 тысяч исполнительных производств данной категории на общую сумму свыше 446 миллионов рублей.За январь-июль региональные судебные приставы окончили 334 тысячи исполнительных производств по взысканию штрафов, наложенных органами Госавтоинспекции за совершение административных правонарушений, на сумму свыше 240 миллионов рублей.