Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
7 апреля 2019 17:47
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«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — сообщил он агентству.
Как уточняет «Фонтанка» со ссылкой на источники, Барсукова следствие рассматривает в качестве соорганизатора убийства. В таком же статусе проходил по делу экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. В августе 2015 года он был приговорен судом к 17 годам заключения. Глущенко обвинялся в организации убийства Старовойтовой «в целях прекращения ее государственной деятельности».
Установить заказчика убийства следователям так и не удалось.
«Барсуков, будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность депутата Государственной думы, видного политического деятеля, лидера партии «Демократическая Россия» Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвали острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них, совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность путем ее убийства», — цитирует «Фонтанка» постановление следственной службы ФСБ о привлечении Барсукова к делу в качестве обвиняемого.
Экс-депутат Госдумы Глущенко, также известный под кличкой Миша Хохол, во время следствия называл Барсукова заказчиком преступления. Потерпевшие — сестра погибшей Ольга Старовойтова и помощник депутата Руслан Линьков, который был ранен во время покушения, — высказывали сомнение в этой версии и заявляли, что следствию необходимо исследовать версию о возможной причастности к этому преступлению ЛДПР и городских властей.
Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной Канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. В 2005 году исполнителя убийства Виталия Акишина приговорили к 23,5 года лишения свободы, а Колчина — к 20 годам.
Фото: РИА Новости
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