Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена

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12 марта арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Лагуны» к управлению Росреестра. Согласно вердикту, запись о том, что собственником участка в 19,89 га является муниципальное образование, признали «реестровой ошибкой». Ее исправят, восстановив в ЕГРН сведения, что надел принадлежит «Лагуне».