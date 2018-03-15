Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена
15 марта 2018 00:40
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12 марта арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Лагуны» к управлению Росреестра. Согласно вердикту, запись о том, что собственником участка в 19,89 га является муниципальное образование, признали «реестровой ошибкой». Ее исправят, восстановив в ЕГРН сведения, что надел принадлежит «Лагуне».
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