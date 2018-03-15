Я нашел ошибку
Главные новости: 
Минздрав пообещал провести проверку, а лига пациентов пожаловалась генпрокурору.
Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности помочь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием
Представитель «Аэрофлота» отказался уточнить РБК размер выплаченной Аршавиной компенсации.
Жена Аршавина компенсировала убытки «Аэрофлоту» за задержку рейса
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.
Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена
Процедура заполнения и подачи заявки на визу станет полностью электронной, а предельный срок выдачи сократится с 15 до 10 дней.
Получение шенгенской визы станет быстрее, легче и дороже
Первые строчки в рейтинге самых счастливых стран мира, по данным датского The Happiness Research Institute, заняли страны Северной Европы.
Самой счастливой страной мира в 2017 году, по мнению экспертов, стала Финляндия
Дно фонтана было выполнено из смальты. Ее стоимость — порядка 200 тысяч рублей за 1 кв. м, тогда как нынешняя плитка обошлась в 900 рублей.
В суде началось рассмотрение иска к администрации города с требованиями привести в прежний вид фонтан около площади Славы
О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент США рассказал, что раньше относился к такой идее «не вполне серьезно», но со временем пересмотрел
Если Трамп под предложением создать отдельные Космические силы подразумевает размещение оружия в космосе, «то США открывают ящик Пандоры», заявил Рогозин
Обокрали в декабре 2017 года и только в марте 2018 года, наконец-то, возбудили уголовное дело.
Рядом с ТРК «Московский» обокрали грузовик «Валдай» с техникой «М-Видео»
сегодня  Четверг, 15 марта, 04:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/03:
USD 56.94
0
EUR 70.53
0.37
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена

15 марта 2018 00:40
289
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна», бенефициаром которой является Беник Айвазян, право собственности на участок в границах лесопарка им. 60-летия Советской власти, сообщает «СО» ОНЛАЙН.
 
12 марта арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Лагуны» к управлению Росреестра. Согласно вердикту, запись о том, что собственником участка в 19,89 га является муниципальное образование, признали «реестровой ошибкой». Ее исправят, восстановив в ЕГРН сведения, что надел принадлежит «Лагуне».
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 марта 2018  00:40
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.
Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.   Закон
284
14 марта 2018  15:21
Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы
Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы
  Закон
171
14 марта 2018  15:10
В суде подсудимый вину признал полностью.
Самарец, вырвавший сотовый телефон из рук школьницы, отправится в колонию
В суде подсудимый вину признал полностью.   Закон
209
13 марта 2018  21:05
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В Похвистнево на пенсионерку, которая хранила в гараже свыше 4 000 литров фальсифицированного алкоголя, заведено уголовное дело
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  Закон
254
13 марта 2018  20:44
Заведующей детским садом объявлен выговор.
Воспитательница самарского детского сада, заставлявшая детей чистить унитазы, заплатит штраф - 300 рублей
Заведующей детским садом объявлен выговор.  Закон
911
13 марта 2018  20:11
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.
Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении «лихача» из Тольятти
 Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.  Закон
398
13 марта 2018  19:37
«Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.
Мини-бар «На дне» строили без разрешения. Культовому бару простили отсутствие документации
 «Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.  Закон
364
Весь список
Происшествия
14 марта 2018  23:18
Обокрали в декабре 2017 года и только в марте 2018 года, наконец-то, возбудили уголовное дело.
Рядом с ТРК «Московский» обокрали грузовик «Валдай» с техникой «М-Видео»
Обокрали в декабре 2017 года и только в марте 2018 года, наконец-то, возбудили уголовное дело.  Происшествия
248
14 марта 2018  18:29
Они ушли из дома 9 марта и до настоящего времени их местонахождение не было известно.
Пропавшие в Самаре две женщины, взяты под стражу в Оренбургской области
Они ушли из дома 9 марта и до настоящего времени их местонахождение не было известно.   Происшествия
233
14 марта 2018  16:28
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
В Тольятти внук выбил дверь и украл телевизор у своей бабушки
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.   Происшествия
146
Весь список
Криминал
14 марта 2018  11:49
В Самаре во время конфликта женщина ударила сожителя ножом Инцидент произошел в доме на улице Вольской.
В Самаре во время конфликта женщина ударила сожителя ножом
Инцидент произошел в доме на улице Вольской. Криминал
168
14 марта 2018  10:45
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали наркосбытчика из Ульяновска
По предварительной версии, житель соседнего региона намеревался сбыть запрещенное вещество. Криминал
401
14 марта 2018  09:27
В Безенчукском районе мужчина угнал автомашину у своего знакомого Он заявил, что хотел доехать до своей подруги.
В Безенчукском районе мужчина угнал автомашину у своего знакомого
Он заявил, что хотел доехать до своей подруги. Криминал
194
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
671
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
693
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
635
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1312
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
827
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
904
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1513
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
827
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4004
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2312
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2754
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2651
Весь список

Мероприятия
Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
Весь список
Популярное
за сегодня

Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности помочь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием

299

Жена Аршавина компенсировала убытки «Аэрофлоту» за задержку рейса

278

Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена

262
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53834

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

24083

Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Торпедо»

2719
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда