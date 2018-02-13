Лапушкину заставляют вернуть фонтан «Меркушкина»
13 февраля 2018 23:33
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Иск еще в октябре подали соавтор фонтана — архитектор Владимир Борисов и вдова архитектора Вагана Каркарьяна, по проекту которого также создавался фонтан, Тамара Каркарьян. Они требуют компенсации в 1 млн рублей за незаконное использование произведения архитектуры и компенсации морального вреда. После решения многочисленных процедурных вопросов и трех предварительных заседаний суд приступил к рассмотрению дела. Ближайшее заседание назначено на 20 февраля.
«Это резонансное дело, которое заслуживает внимания», — подчеркнула вчера на планерке мэр Самары Елена Лапушкина. И предложила встретиться с архитекторами, чтобы решить возникшую дилемму в конструктивном русле.
Фонтан 30-летия Победы, открытый в 1975 году, снесли в мае прошлого года. Тогда заявлялось, что фонтан отремонтируют в рамках проекта благоустройства микрорайона. За несколько десятков лет эксплуатации его коммуникации, чаша фонтана и в самом деле износились. Однако в результате фонтан был просто разрушен, а на его месте появился другой, лишь отдаленно напоминавший предшественника. Архитектурное сообщество сразу охарактеризовало это как акт вандализма, при этом основную вину в общественном информационном поле возлагали на прежнего губернатора Николая Меркушкина.
Фото: «СО» ОНЛАЙН ©
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