Крымские фермеры подали в суд Киева на агентство водных ресурсов Украины

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Истцы требуют взыскать с чиновников ущерб за гибель рыбы от водной блокады Крыма в 2014 году, которую организовали власти Украины, рассказал РБК адвокат Александр Молохов, который будет представлять в суде интересы фермеров, выращивающих рыбу.«Иск зарегистрировали в канцелярии суда», — отметил Молохов. У РБК есть копия квитанции, подтверждающая факт регистрации судом искового заявления.Директор Крымрыбокомбината Наталья Никонова отказалась отвечать на вопросы РБК о причинах подачи иска. На официальный запрос РБК в Крымрыбокомбинате на момент публикации материала не ответили. В Государственном агентстве водных ресурсов Украины на запрос РБК на момент публикации не ответили.В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, между Украиной и Россией было полностью прекращено водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, напоминают истцы в материалах, направленных в хозяйственный суд Киева. Этот канал был для Крымрыбокомбината единственным источником водоснабжения, говорится в исковом заявлении. Комбинат имел разрешение на водопользование каналом, отмечено в документе.Власти Украины перекрыли канал, построив в 2014 году в русле канала на территории Херсонской области дамбу, сообщал РБК. Северо-Крымский канал является главным ирригационным и оросительным сооружением на юге Украины, рассказал РБК адвокат Молохов. «Его перекрытие привело к осушению водоемов рыбокомбината», — отметил он.Крымрыбокомбинат понес убытки на сумму 53,1 млн руб., говорится в иске. В качестве доказательств материального ущерба истец представит в суде акт от 25 ноября 2014 года (есть у РБК), в котором приведены расчеты материального ущерба; расчеты проводил сам комбинат.Согласно акту оценки ущерба, из-за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу Крымрыбокомбинат выловил в 2014 году в 13,6 раза меньше рыбы, чем планировал. Комбинат в 2014 году планировал получить 651,5 т товарной рыбы. Когда шлюзы Северо-Крымского канала были перекрыты, комбинат снизил план по вылову до 572 т. В августе-сентябре — после возведения дамбы — в прудах комбината стала массово гибнуть рыба. В итоге к декабрю 2014 года было выловлено всего 41,9 т товарной рыбы (в том числе 25,9 т карпа и 16 т толстолобика и пр.), следует из акта оценки ущерба. Компания оценила объемы потерянной рыбы в 530 т (400 т карпа и 130 т толстолобика и пр.). Независимой оценки ущерба не проводилось, говорит Молохов.Крымрыбокомбинат стал одним из основных, пострадавших из-за перекрытия Северо-Крымского водного канала, сказал РБК начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году) Андрей Дедюхин. «Предприятия до сих пор находятся в депрессивном состоянии, кто-то пытается перейти на другое направление сельскохозяйственной деятельности. К сожалению, обеспечить водой на сегодняшний день данные объемы не получается», — говорит он.Несмотря на недостаток воды, Крым в этом году удвоит производство рыбы до 1460 т, прогнозирует Дедюхин. Но показатель будет существенно ниже, чем до 2014 года, когда в регионе производили около 4 тыс. т рыбы в год.Производственные мощности Крымрыбокомбината составляли 5 тыс. т, до 2014 года предприятие производило около 1,5–2 т продукции, говорит Дедюхин. В активах комбината — 78 водоемов общей площадью 3357 га, следует из исковых материалов. ​До 2014 года Крымрыбокомбинат был крупнейшим рыбным предприятием Крыма, сейчас компания пытается переключиться на другие сельскохозяйственные проекты, говорит он.Дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала был и у других рыбных предприятий Крыма, проблема до сих пор не решена, подтвердил директор ГБУ «Крымский рыбопитомник» Сергей Баданин. Крымский рыбопитомник рассчитывает решить проблему с водой бурением скважин и будет снова развивать производство, сообщил он.