Крымские фермеры подали в суд Киева на агентство водных ресурсов Украины
25 ноября 2017 15:40
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Истцы требуют взыскать с чиновников ущерб за гибель рыбы от водной блокады Крыма в 2014 году, которую организовали власти Украины, рассказал РБК адвокат Александр Молохов, который будет представлять в суде интересы фермеров, выращивающих рыбу.
«Иск зарегистрировали в канцелярии суда», — отметил Молохов. У РБК есть копия квитанции, подтверждающая факт регистрации судом искового заявления.
Директор Крымрыбокомбината Наталья Никонова отказалась отвечать на вопросы РБК о причинах подачи иска. На официальный запрос РБК в Крымрыбокомбинате на момент публикации материала не ответили. В Государственном агентстве водных ресурсов Украины на запрос РБК на момент публикации не ответили.
В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, между Украиной и Россией было полностью прекращено водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, напоминают истцы в материалах, направленных в хозяйственный суд Киева. Этот канал был для Крымрыбокомбината единственным источником водоснабжения, говорится в исковом заявлении. Комбинат имел разрешение на водопользование каналом, отмечено в документе.
Власти Украины перекрыли канал, построив в 2014 году в русле канала на территории Херсонской области дамбу, сообщал РБК. Северо-Крымский канал является главным ирригационным и оросительным сооружением на юге Украины, рассказал РБК адвокат Молохов. «Его перекрытие привело к осушению водоемов рыбокомбината», — отметил он.
Крымрыбокомбинат понес убытки на сумму 53,1 млн руб., говорится в иске. В качестве доказательств материального ущерба истец представит в суде акт от 25 ноября 2014 года (есть у РБК), в котором приведены расчеты материального ущерба; расчеты проводил сам комбинат.
Согласно акту оценки ущерба, из-за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу Крымрыбокомбинат выловил в 2014 году в 13,6 раза меньше рыбы, чем планировал. Комбинат в 2014 году планировал получить 651,5 т товарной рыбы. Когда шлюзы Северо-Крымского канала были перекрыты, комбинат снизил план по вылову до 572 т. В августе-сентябре — после возведения дамбы — в прудах комбината стала массово гибнуть рыба. В итоге к декабрю 2014 года было выловлено всего 41,9 т товарной рыбы (в том числе 25,9 т карпа и 16 т толстолобика и пр.), следует из акта оценки ущерба. Компания оценила объемы потерянной рыбы в 530 т (400 т карпа и 130 т толстолобика и пр.). Независимой оценки ущерба не проводилось, говорит Молохов.
Крымрыбокомбинат стал одним из основных, пострадавших из-за перекрытия Северо-Крымского водного канала, сказал РБК начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году) Андрей Дедюхин. «Предприятия до сих пор находятся в депрессивном состоянии, кто-то пытается перейти на другое направление сельскохозяйственной деятельности. К сожалению, обеспечить водой на сегодняшний день данные объемы не получается», — говорит он.
Несмотря на недостаток воды, Крым в этом году удвоит производство рыбы до 1460 т, прогнозирует Дедюхин. Но показатель будет существенно ниже, чем до 2014 года, когда в регионе производили около 4 тыс. т рыбы в год.
Производственные мощности Крымрыбокомбината составляли 5 тыс. т, до 2014 года предприятие производило около 1,5–2 т продукции, говорит Дедюхин. В активах комбината — 78 водоемов общей площадью 3357 га, следует из исковых материалов. До 2014 года Крымрыбокомбинат был крупнейшим рыбным предприятием Крыма, сейчас компания пытается переключиться на другие сельскохозяйственные проекты, говорит он.
Дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала был и у других рыбных предприятий Крыма, проблема до сих пор не решена, подтвердил директор ГБУ «Крымский рыбопитомник» Сергей Баданин. Крымский рыбопитомник рассчитывает решить проблему с водой бурением скважин и будет снова развивать производство, сообщил он.
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Комментарии
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