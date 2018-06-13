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Кристиан ​Лубутен подтвердил в суде свое исключительное право на красную подошву

13 июня 2018 14:17
Под сомнение его поставил голландский ретейлер, который также начал продавать обувь с красной подошвой. 26 лет работы французского дизайнера позволили публике приписать создание такой обуви именно Кристиану Лубутену, сочли в суде.
Французский дизайнер — модельер обуви Кристиан ​Лубутен, отличительным знаком туфель которого является красная подошва, подтвердил в суде свое исключительное право на использование этой особенности как товарного знака, сообщает РБК. Соответствующее решение, как передает Bloomberg, принял Европейский суд юстиции в Люксембурге.

Тяжба, напоминает агентство, началась после того, как голландский обувной магазин Van Haren также начал продавать обувь с красной подошвой.

В данном случае, согласно решению суда, «марка, нанесенная на красную подошву туфель, не покрывается запретом на регистрацию формы обуви» и может действительно ​являться товарным знаком на территории ЕС. «За последние 26 лет красная подошва [неизменно присутствует на туфлях Лубутена] позволила публике приписать происхождение обуви с таким отличительным знаком» французскому дизайнеру, решили в суде.

Подобное постановление, как отмечает агентство, полностью противоречит заявлениям генерального адвоката Европейского суда юстиции в Люксембурге. Он высказывал сомнения в том, что цвет может выполнять главную функцию товарного знака, и допускал, что законодательные ограничения могут повлиять на красные подошвы туфель Лубутена.​

При этом глава лондонской консалтинговой компании Moore Stephens Джон Иллсли, комментируя Bloomberg это решение, заявил, что, по его мнению, постановление суда «может одновременно стать знаковым событием для брендов, которые используют свои отличительные цвета как часть торговых марок», и «серьезно ударить по их конкурентам, стремящимся имитировать продукты».

«Коммерческий эффект [решения суда ЕС] заключается в том, что бренды, которые вложили значительные средства в брендинг и позиционирование своего продукта на основе отличительных товарных знаков, должны иметь возможность защищать свой товарный знак от конкурентов, стремящихся получить несправедливое преимущество», — добавил собеседник агентства.

Теперь тяжба между торговым домом Лубутена и Van Haren, как поясняет Bloomberg, вернется в суд в Гааге, «который искал совета у европейского трибунала [юстиции] в споре между французским модельером и голландским магазином».

Лубутен, отмечает агентство, выразил надежду, что гаагский суд «подтвердит его справедливое право на использование красного товарного знака».


 
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Комментарии



Закон
13 июня 2018  14:17
Под сомнение его поставил голландский ретейлер, который также начал продавать обувь с красной подошвой. 26 лет работы французского дизайнера позволили публике приписать создание такой обуви именно Кристиану Лубутену, сочли в суде.
Кристиан ​Лубутен подтвердил в суде свое исключительное право на красную подошву
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