Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы
21 декабря 2018 15:50
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— Судья Лоретта Преска приговорила вора в законе Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы, — приводит ТАСС сообщение прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.
Шулая должен будет выплатить 550 тысяч долларов компенсации за нанесённый ущерб. Также его приговорили к конфискации имущества на сумму более двух миллионов долларов.
Криминальный авторитет был задержан летом 2017 года в штате Невада. В то же время прокуратура предъявила обвинения более чем 30 уроженцам бывшего СССР, в том числе Шулае, в связях с организованной преступностью.
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