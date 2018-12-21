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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы

21 декабря 2018 15:50
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Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.
Российский криминальный авторитет Ражден Шулая приговорён в США к 45 годам тюремного заключения. Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью, передает life.ru.

— Судья Лоретта Преска приговорила вора в законе Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы, — приводит ТАСС сообщение прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Шулая должен будет выплатить 550 тысяч долларов компенсации за нанесённый ущерб. Также его приговорили к конфискации имущества на сумму более двух миллионов долларов.

Криминальный авторитет был задержан летом 2017 года в штате Невада. В то же время прокуратура предъявила обвинения более чем 30 уроженцам бывшего СССР, в том числе Шулае, в связях с организованной преступностью. 
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Комментарии



Закон
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Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.
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