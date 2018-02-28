Конституционный суд запретил взыскивать ошибочные переплаты пенсий

128

Поводом для рассмотрения стала жалоба жительницы Вологодской области Надежды Горностаевой. В 2010 году ее бессрочно признали инвалидом II группы, но спустя несколько лет выяснилось, что при установлении этого статуса были допущены нарушения – по не зависящим от женщины причинам. В связи с этим Вологодский городской суд в 2016 году взыскал с Горностаевой излишне уплаченные средства – более 400 000 руб.В 2017 году Горностаевой вновь бессрочно установили II группу инвалидности. Однако оспорить взыскание "переплат" в судебном порядке ей не удалось, в связи с чем женщина обратилась с жалобой в Конституционный суд. Она оспорила конституционность положений ст. 25 закона о трудовых пенсиях, согласно которой физические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для установления и выплаты трудовой пенсии.КС указал – спорные нормы не могут служить основанием для взыскания с гражданина-инвалида спорных сумм в случае, если представленная им для получения названных выплат справка об установлении инвалидности, составленная по результатам медико-социальной экспертизы, признана недействительной вследствие наличия лишь формальных нарушений, допущенных при ее проведении. Рассматривая вопрос о взыскании переплат, суды должны рассмотреть по существу фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о наличие или об отсутствии злого умысла в действиях "пенсионеров".Таким образом, дело Горностаевой подлежит пересмотру.Фото: Pravo Ru