Конституционный суд счел допустимой уголовную ответственность за нарушение статьи, по которой осудили Ильдара Дадина
10 февраля 2017 18:28
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Оглашая решение суда, председатель КС Валерий Зорькин заявил в пятницу, что уголовная ответственность не может наступать за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов.
Однако если такое нарушение "повлекло за собой вред гражданам, общественной безопасности, иным ценностям", то уголовная ответственность за неоднократное нарушение административного законодательства "допустима" и не дублирует административную ответственность.
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Тем не менее суд постановил, что статья, по которой был осужден Дадин, должна быть изменена, а его дело - пересмотрено. "Выявленный КС РФ конституционно-правовой смысл положения статьи 212.1 УК РФ является обязательным для правоприменителей, законодателю предложено внести в статью соответствующие изменения", - говорится в постановлении суда. В них также отмечается, что "вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру".
"Статью 212.1 УК РФ не отменили - это плохо, но приговор Ильдару должен быть пересмотрен - это хорошо", - прокомментировала решение КС РФ супруга Дадина Анастасия Зотова в Twitter.
В Госдуме заявили, что на исправление статьи понадобится два месяца. "При наличии политической воли понадобится два месяца, в любом случае, опять же, при наличии политической воли, в рамках весенней сессии это можно сделать", - заявил "Интерфакс" первый заместитель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
При этом он высказал свое личное мнение, что вообще уголовная ответственность за нарушение законодательства о митингах кажется неправомерной. "Если двигать в сторону декриминализации Уголовного кодекса, то эта статья вообще должна быть изъята из Уголовного кодекса. По степени общественной опасности эти правонарушения тянут на административную ответственность, а не на уголовную", - сказал он. Если эти правонарушения не сопровождались другими действиями, которые имеют характер преступления, то ответственность должна быть только административная, отметил Емельянов.
До пересмотра дела Дадин останется в колонии
Решение КС "со всей очевидностью доказывает незаконность приговора и апелляционного определения в отношении Дадина", заявила адвокат активиста Ксения Костромина. Тем не менее, по ее словам, Дадин останется в колонии до окончания пересмотра его дела в Верховном суде. По словам адвоката, на следующей неделе она должна получить решение КС, после чего можно будет обращаться в коллегию ВС, чтобы они возбудили производство и пересмотрели дело. "Дальше все будет зависеть от того, как быстро отреагирует ВС на наше обращение", - пояснила она (цитата по ТАСС).
По словам адвоката, пересмотр дела займет до полутора месяцев. При этом Дадину осталось отсидеть пять месяцев, сообщила Костромина РИА "Новости".
Костромина также заявила, что защита Дадина обратится в президиум Верховного суда РФ с просьбой прекратить уголовное дело в его отношении. "Сегодняшнее решение Конституционного суда хорошее - суд указал много несоответствий статьи, мирный характер акций должен учитываться. Мы обратимся в президиум Верховного суда РФ, основываясь на сегодняшнем решении КС РФ, согласно которому уголовное дело в отношении моего подзащитного должно быть прекращено", - приводит ее слова ТАСС.
КС назвал обязательные условия для применения статьи 212.1
Обязательным условием применения статьи 212.1 в УК РФ, по мнению КС, является наличие не менее трех вступивших в силу решений суда об административном наказании по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил проведения публичного мероприятия").
Конституционный суд считает, что для привлечения к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ "суд также должен доказать наличие у лица умысла на нарушение установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий".
"Факты совершения административных нарушений, установленные при рассмотрении дел, не могут иметь безоговорочного признания в уголовном судопроизводстве, что не освобождает суд от их полного и всестороннего исследования при разбирательстве уголовного дела", - отмечается в постановлении КС РФ.
Дадин - первый, но не последний...
Ильдар Дадин - первый и пока единственный в России осужденный по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. Вторым может стать активист Марк Гальперин, уголовное преследование которого по такой же статье было начато в январе 2015 года. Поводом для этого послужили административные нарушения в 2014-2015 годах.
В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор активисту на полгода - до двух с половиной лет.
В ноябре 2016 года Дадин публично сообщил о пытках и избиениях в карельской колонии N7, что вызвало широкий общественный резонанс и визиты правозащитников в это исправительное учреждение. Эта тема стала предметом обсуждения на встречах правозащитников с президентом Владимиром Путиным. После этого активиста его перевели в другую колонию в Алтайском крае.
24 ноября 2016 года Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге, посвященной соблюдению прав человека, принял резолюцию, в которой потребовал немедленного освобождения Дадина из заключения и независимого расследования его заявлений о пытках.
В январе 2017 года Дадин подал жалобу на статью 212.1 УК РФ в Конституционный суд. В ней он в частности указал, что данная статья нарушает 11 статей Конституции России. Юристы Дадина также обращали внимание, что при рассмотрении административных дел, на решениях по которым основывался приговор по уголовной статье в отношении Дадина, активист не мог пользоваться помощью адвокатов. Таким образом, у подсудимого по статье 212.1 УК РФ было нарушено право на адвокатскую защиту.
Позицию активиста относительно статьи 212.1 поддержали Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ), к которым Конституционный суд РФ обратился за отзывами.
По данным газеты "Коммерсант", замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос КС отметил, что неоднократность нарушения, о которой идет речь в спорной статье УК РФ, "не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений".
В ДВФУ отметили, что один и тот же вид правонарушения не может влечь одновременно и административную, и уголовную ответственность, и, следовательно, статья 212.1 УК РФ противоречит Конституции РФ. Также в университете обратили внимание на суровость наказания по статье.
Статья 212.1 УК РФ: на что жаловался Дадин
Сам Дадин отмечал, что оспариваемая им норма "предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений". Кроме того, "она позволяет возбуждать уголовное дело до вступления в силу всех постановлений судов по делам об административных правонарушениях, а также использовать в уголовном деле в качестве доказательств материалы административных дел".
Также статья 212.1 УК РФ "допускает возможность назначения лицу уголовного наказания в виде лишения свободы за действия, не повлекшие причинения вреда здоровью человека или имуществу и не создавшие угрозу безопасности населения и окружающей среды, а также не устанавливает дифференцированный подход к назначению наказания сообразно степени общественной опасности и наступивших неблагоприятных последствий совершенного деяния".
Исходя из этого, Дадин заключал, что статья 212.1 "нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту, а также право считаться невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в силу судебным решением".
В своей жалобе в КС РФ Дадин указывал, что все его действия, его участия в акциях носили исключительно мирный характер. При этом, по его мнению, "статья 212 УК РФ фактически устанавливает уголовную ответственность за любое нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенное неоднократно, и допускает, таким образом, привлечение лица к уголовной ответственности за нарушение формальных требований федерального закона" и назначение ему "несоразмерных уголовных наказаний".
Также Дадин обращал внимание, что в качестве доказательств по уголовному делу в отношении него по статье 212.1 УК РФ "использовались материалы дела об административных правонарушениях, полученные без участия защитника". Когда активиста задерживали за участие в протестных акциях, его буквально сразу везли в суд для избрания меры пресечения и он не успевал посоветоваться с защитником, отмечал его адвокат. При возбуждении уголовного дела использовались все те же документы, что и в судах об административных правонарушениях, сообщает newsru.com.
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Комментарии
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10 февраля 2017 18:28
Тем не менее суд постановил, что статья, по которой был осужден Дадин, должна быть изменена, а его дело - пересмотрено. Закон
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