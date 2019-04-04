Конституционный суд РФ отказался проверять законность повышения пенсионного возраста

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Как следует из документа, авторы запроса утверждали, что повышение пенсионного возраста не отвечает критериям социального государства, изменения в закон приняты без социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.В своем ответе КС РФ разъяснил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, а необходимость референдума по рассматриваемому Госдумой вопросу Конституцией не регламентирована. Суд пришел к выводу, что решение о пенсионном возрасте было аналитически проработано, но мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными. Добросовестность же анализа этих мнений находится за пределами вопроса о конституционности правовых норм.КС также подчеркнул, что Конституция РФ не регулирует порядок работы с поправками к законопроектам,а парламентское большинство несет риск утраты доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных мер. Суд заключил, что Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст, а вопрос о целесообразности данной меры выходит за пределы компетенции суда.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе 16 июня 2018 года. Планы по повышению пенсионного возраста вызвали многочисленные акции протеста по всей стране, большая часть из них их была организована КПРФ, "Справедливой Россией" или профсоюзами.Кроме того, митинги организовывали оппозиционер Алексей Навальный и его стронники. В частности, акции прошли во многих городах России 1 июля и 9 сентября. Во время последней демонстрации Навальный отбывал административный арест на 30 суток, а сразу после его арестовали на 25 суток, признав виновным в организации несанкционированного митинга.Президент РФ Владимир Путин на фоне общественных протестов и падения своего рейтинга внес в законопроект корректировки и немного смягчил его. В итоге парламентарии приняли закон с поправками главы государства, и 3 октября Путин утвердил пенсионную реформу. Она вступила в силу с 1 января 2019 года.Закон устанавливает увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Повышение возраста будет постепенным, переходный период продлится десять лет.