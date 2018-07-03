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Компания «Леруа Мерлен Восток» сбила кадастровую стоимость земли под одним из своих самарских магазинов в 5 раз

3 июля 2018 15:14
53
Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.
Компания «Леруа Мерлен Восток» сбила кадастровую стоимость земли под одним из своих самарских магазинов в 5 раз.

Административный иск ритейлера к Росреестру и областному правительству удовлетворил Самарский областной суд, передает «СО» ОНЛАЙН. 
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Комментарии



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