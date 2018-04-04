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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов

4 апреля 2018 23:36
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Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании поддержал законопроект о введении пожизненного лишения свободы за преступления сексуального характера против несовершеннолетних и порекомендовал Госдуме принять проект. Заключение комитета опубликовано в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты, сообщает РБК.

«Комитет считает целесообразными предлагаемые законопроектом изменения в УК», — говорится в отзыве комитета. Также содержится рекомендация принять законопроект в первом чтении.

Проект федерального закона о совершенствовании механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних был внесен депутатами Ириной Яровой, Иваном Мельниковым и Игорем Лебедевым.

Законопроект предлагает ввести наказание вплоть до пожизненного в тех случаях, если изнасилование нанесло тяжкий вред здоровью потерпевшего или повлекло смерть.

Согласно законопроекту, распространение порнографических материалов среди детей в интернете и понуждение их к действиям сексуального характера через Сеть будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Еще одним таким обстоятельством депутаты назвали совместное проживание с детьми при совершении преступления.

Согласно действующей редакции УК, для того, кто совершит половой акт с лицом до 16 лет, предусматривается до четырех лет лишения свободы, если лицу больше 12, но меньше 14 лет, то срок может составить от трех до 10 лет.

Подготовку этого проекта Яровая начала в октябре 2017 года. Тогда на заседании рабочей группы в Думе она сообщила, что за первую половину 2017 года жертвами насильников стали 838 детей в возрасте моложе 10 лет.


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Комментарии



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