Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста до 8 февраля
5 декабря 2018 23:04
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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили срок ареста до 8 февраля. Таким образом, они встретят праздники в СИЗО. Сообщается также, что в течение трёх дней решение можно будет обжаловать в Мосгорсуде, передает life.ru.
Брату Кокорина также продлили срок ареста.
Добавим, что суд удовлетворил ходатайство следствия, представители которого и запрашивали продление обвиняемым ареста до 8 февраля. Правоохранители отмечали, что Кокорин и Мамаев социально опасны, а также могут скрыться от следствия.
Как уже сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.
Брату Кокорина также продлили срок ареста.
Добавим, что суд удовлетворил ходатайство следствия, представители которого и запрашивали продление обвиняемым ареста до 8 февраля. Правоохранители отмечали, что Кокорин и Мамаев социально опасны, а также могут скрыться от следствия.
Как уже сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.
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Закон
5 декабря 2018 23:04Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста до 8 февраля
Таким образом, они встретят праздники в СИЗО. Сообщается также, что в течение трёх дней решение можно будет обжаловать в Мосгорсуде. Закон
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