Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ

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Самарская компания «ФД Групп», которой принадлежит сеть кофеен Friend Coffee оштрафована на 100 тысяч рублей.Заявление в УФАС направило ООО «Агентство интеллектуальной собственности», которое на территории Российской Федерации представляет интересы FIFA:«Заявителю стало известно, что сеть киосков «Friend Coffee» (ООО «ФД Групп») реализует сувенирную продукцию, маркированную товарными знаками FIFA, - рассказали в УФАС по Самарской области. - Однако ни FIFA, ни уполномоченные ею лица не заключали с ООО «ФД Групп» соглашения, дающее право использовать принадлежащие ей товарные знаки или символику спортивных соревнований, и никаким иным образом не выражали свое согласие на такое использование».В результате ООО было признано антимонопольной службой нарушившим требования Закона о защите конкуренции.