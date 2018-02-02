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Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
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Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ

2 февраля 2018 16:06
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Мелкий и средний бизнес в городах ЧМ-2018 должен быть готов к тому, что FIFA очень жестко защищает свои коммерческие интересы, сообщает samara.ru.

Самарская компания «ФД Групп», которой принадлежит сеть кофеен Friend Coffee оштрафована на 100 тысяч рублей.

Заявление в УФАС направило ООО «Агентство интеллектуальной собственности», которое на территории Российской Федерации представляет интересы FIFA:

«Заявителю стало известно, что сеть киосков «Friend Coffee» (ООО «ФД Групп») реализует сувенирную продукцию, маркированную товарными знаками FIFA, - рассказали в УФАС по Самарской области. - Однако ни FIFA, ни уполномоченные ею лица не заключали с ООО «ФД Групп» соглашения, дающее право использовать принадлежащие ей товарные знаки или символику спортивных соревнований, и никаким иным образом не выражали свое согласие на такое использование».

В результате ООО было признано антимонопольной службой нарушившим требования Закона о защите конкуренции. 
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Комментарии



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Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
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