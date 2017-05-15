Казачье общество «Клявлинское» установило шлагбаум перекрывающий доступ селян к реке

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Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований Водного кодекса РФ обществом установлены ограничения для свободного прохода и проезда граждан к указанному водному объекту.Так, на дороге, ведущей к берегу, установлены шлагбаум и запрещающие свободный проход информационные таблички.Данные обстоятельства влекут нарушение режима свободного доступа селян к водному объекту.В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.