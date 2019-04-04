Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 5 апреля, 01:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/04:
USD 65.33
0.17
EUR 73.42
0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Калининградец успел поработать юристом и медиком по поддельным дипломам

4 апреля 2019 23:54
76
Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.
Полицейские уличили бывшего чиновника в том, что он устроился юристом в одно из муниципальных предприятий Полесского района Калининградской области по поддельному диплому, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону, передает РИА Новости.

По данным полиции, 31-летний житель города Светлогорска Калининградской области устроился в один из полесских МУПов, предъявив диплом государственного вуза. В ноябре 2018 года его назначили на должность юриста, однако проработал на новом месте он всего неделю из-за удалённости работы от места жительства.

"В ходе проверки выяснилось, что учебным заведением представленный диплом не выдавался. Оказалось, что в 2017 году данный гражданин уже был осуждён за совершение преступления по аналогичной статье. Тогда он сумел трудоустроиться в медучреждение по заведомо подложному диплому о высшем медицинском образовании", - сообщили в УМВД.

В полиции отметили, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа), санкция которой предполагает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
4 апреля 2019  23:54
Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.
Калининградец успел поработать юристом и медиком по поддельным дипломам
Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.  Закон
74
4 апреля 2019  19:46
КС РФ разъяснил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, а необходимость референдума по рассматриваемому Госдумой вопросу Конституцией не регламентирована.
Конституционный суд РФ отказался проверять законность повышения пенсионного возраста
 КС РФ разъяснил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, а необходимость референдума по рассматриваемому Госдумой вопросу... Закон
116
4 апреля 2019  14:55
47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в
Адвокат подавшего иск на Баскова и Бузову инвалида рассказал о ходе дела
47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей, в начале марта подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову,... Закон
163
4 апреля 2019  11:21
Житель Самарской области нарушил правила дорожного движения 54 раза
Житель Самарской области нарушил правила дорожного движения 54 раза
С него было взыскано 42,5 тысячи рублей штрафов. Закон
208
4 апреля 2019  10:19
Алиментщику из Самарской области придется провести 20 часов за общественно-полезными работами
Алиментщику из Самарской области придется провести 20 часов за общественно-полезными работами
Он накопил долг свыше 273 тысяч рублей.  Закон
202
3 апреля 2019  23:28
Мужчина узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка.
В Москве завели дело после похищения двойником клиента его денег со счета
Мужчина узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка.  Закон
272
3 апреля 2019  20:49
Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени
Адвокаты просили отпустить спортсменов под домашний арест или подписку о невыезде.   Закон
416
Весь список
Происшествия
4 апреля 2019  23:31
Спасатель был срочно отправлен в больницу.
В Новокуйбышевске бродячий пёс покусал спасателя на территории спасательной станции
Спасатель был срочно отправлен в больницу.  Происшествия
85
3 апреля 2019  17:23
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей.
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей.  Происшествия
267
3 апреля 2019  16:03
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины упавшей с крыши наледью
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши.  Происшествия
417
Весь список
Криминал
4 апреля 2019  12:22
В Красноярском районе мужчину обвинили в совершении четырех краж и грабежа.
В Красноярском районе мужчину обвинили в совершении четырех краж и грабежа
Полицейские направили в суд уголовное дело о совершении серии имущественных преступлений. Криминал
207
4 апреля 2019  11:17
В Самаре молодой человек украл из автомобиля магнитолу и динамики
В Самаре молодой человек украл из автомобиля магнитолу и динамики
Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора. Криминал
173
4 апреля 2019  09:59
В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали автовора
В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали автовора
Ущерб пострадавший оценил в 28 000 рублей. Криминал
201
Весь список


Видео
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
212
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
312
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4863
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4802
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
581
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
874
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
421
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1066
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1072
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2051
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2330
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1400
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел памятный вечер в честь легендарного конструктора Дмитрия Козлова
Самарская поликлиника №15 приглашает на бесплатные профилактические осмотры жителей Промышленного района
Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные