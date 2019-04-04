Калининградец успел поработать юристом и медиком по поддельным дипломам
4 апреля 2019 23:54
76
По данным полиции, 31-летний житель города Светлогорска Калининградской области устроился в один из полесских МУПов, предъявив диплом государственного вуза. В ноябре 2018 года его назначили на должность юриста, однако проработал на новом месте он всего неделю из-за удалённости работы от места жительства.
"В ходе проверки выяснилось, что учебным заведением представленный диплом не выдавался. Оказалось, что в 2017 году данный гражданин уже был осуждён за совершение преступления по аналогичной статье. Тогда он сумел трудоустроиться в медучреждение по заведомо подложному диплому о высшем медицинском образовании", - сообщили в УМВД.
В полиции отметили, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа), санкция которой предполагает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 апреля 2019 23:54
Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев. Закон
74
4 апреля 2019 19:46
КС РФ разъяснил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, а необходимость референдума по рассматриваемому Госдумой вопросу... Закон
116
4 апреля 2019 14:55
47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей, в начале марта подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову,... Закон
163
4 апреля 2019 11:21
С него было взыскано 42,5 тысячи рублей штрафов. Закон
208
4 апреля 2019 10:19
Он накопил долг свыше 273 тысяч рублей. Закон
202
3 апреля 2019 23:28
Мужчина узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка. Закон
272
3 апреля 2019 20:49Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени
Адвокаты просили отпустить спортсменов под домашний арест или подписку о невыезде. Закон
416
Происшествия
4 апреля 2019 23:31
Спасатель был срочно отправлен в больницу. Происшествия
85
3 апреля 2019 17:23
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей. Происшествия
267
3 апреля 2019 16:03
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши. Происшествия
417
Криминал
4 апреля 2019 12:22
Полицейские направили в суд уголовное дело о совершении серии имущественных преступлений. Криминал
207
4 апреля 2019 11:17
Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора. Криминал
173
4 апреля 2019 09:59
Ущерб пострадавший оценил в 28 000 рублей. Криминал
201
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
212
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
312
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4863
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4802
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
581
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
874
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
421
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1066
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1072
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2051
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2330
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1400
Мероприятия