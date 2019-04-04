Калининградец успел поработать юристом и медиком по поддельным дипломам

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По данным полиции, 31-летний житель города Светлогорска Калининградской области устроился в один из полесских МУПов, предъявив диплом государственного вуза. В ноябре 2018 года его назначили на должность юриста, однако проработал на новом месте он всего неделю из-за удалённости работы от места жительства."В ходе проверки выяснилось, что учебным заведением представленный диплом не выдавался. Оказалось, что в 2017 году данный гражданин уже был осуждён за совершение преступления по аналогичной статье. Тогда он сумел трудоустроиться в медучреждение по заведомо подложному диплому о высшем медицинском образовании", - сообщили в УМВД.В полиции отметили, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа), санкция которой предполагает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.