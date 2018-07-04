Как действуют интернет-мошенники

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На следующем, более технологичном уровне в сети Интернет возникает угроза несанкционированного доступа к нашим интернет-ресурсам, компьютерам, гаджетам, банковским и иным картам, даже к аккаунтам в онлайн-играх. Все это работа хакеров разного толка, цель которых – материальная нажива. Незаконная деятельность по отъему виртуальным способом денег и иных ценностей у граждан.Здесь мы можем столкнуться с мошенничеством, прежде всего, а также с блокировкой компьютера с дальнейшим вымоганием денег (за разблокировку), с прямым хищением средств и ценностей со счетов и аккаунтов.И в последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в Интернете.Самый распространенный вид интернет-мошенничества – ФИШИНГ. Это работает так. Вам на почту приходит с виду совершенно безобидное письмо, например, из телефонной компании, о том, что необходимо заполнить какие-то формы у них на сайте. Вы проходите по ссылке в письме – и попадаете на сайт, внешне неотличимый от настоящего, один в один! Вы заполняете форму, оставляете свои личные данные, номер телефона, реквизиты своей кредитной карты – и с нее разом списываются почти все деньги! Оказывается, что сайт поддельный, и к настоящему сайту никакого отношения не имеет. Найти таких мошенников бывает очень сложно – ведь таких сайтов они создают десятки тысяч, и существуют они один-два дня, после чего исчезают вместе с вашими деньгами.Сейчас активно растет игровая индустрия. Игровое мошенничество – тоже очень развитой бизнес. Даже виртуальные, неощутимые наощупь вещи – такие, например, как купленный танк или игровое оружие с сказочной стратегии – представляют собой ценность, которую можно украсть и потом перепродать, как обычный велосипед.Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому реквизиты ваших пластиковых карт. Особенно защищенными должны быть PIN-коды (они нужны для использования в банкоматах) и CVV-коды, написанные на обороте карты (они используются при интернет-платежах и потому не должны быть известны никому).Фишинг - кража любых персональных данных, владение которыми позволяет преступникам получать выгоду. Это серии и номера паспортов, реквизиты банковских карт и счетов, пароли для входа в электронную почту, платежную систему и аккаунты в социальных сетях. Персональную информацию мошенники используют для получения доступа к аккаунтам, к которым привязаны банковские карты, что позволяет похищать с их счетов денежные средства.Для кражи персональных данных фишеры массово рассылают электронные письма от имени государственных органов или известных компаний, например, крупных банков или онлайн-магазинов. Их цель - заставить получателей перейти по указанной в письме ссылке на поддельный сайт компании, интерфейс которого внешне не отличим от настоящего сайта, и ввести свои личные данные. Для привлечения внимания к письму в теме указывается на перспективу большой выгоды или на проблему, требующую срочного разрешения.Подставные страницы действуют недолго - как правило, не более одной недели, ввиду частого обновления базы антифишинговых программ и фильтров. Однако мошенники, следуя отлаженной схеме, создают всё новые и новые сайты-фальшивки для сбора персональных данных.Так, спамеры активно рассылали по всему миру фальшивые уведомления о выигрыше в лотереях, приуроченных к Чемпионату Европы по футболу, Олимпиаде в Бразилии и Чемпионатам мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Для получения денег получателю письма предлагалось ввести на сайте несуществующей лотереи персональную информацию.Жители России получали письма, замаскированные под уведомления от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ, примерно следующего содержания: «Уважаемый налогоплательщик! У вас выявлена задолженность. Срок погашения долга до 23.12.2016 г. Подробнее Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке… » или «Осуществлен перерасчет пенсионных накоплений. Обязательно ознакомьтесь по ссылке…». После перехода на поддельный сайт государственного органа для получения более подробной информации пользователю предлагалось ввести свои персональные данные.Обратите внимание, что личную информацию можно вводить только при безопасном соединении. Всегда смотрите в адресную строку - URL веб-сайта должен начинаться с «https://», а в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка.Не используйте общественные беспроводные сети и устройства для работы с личной информацией.Не посылайте по почте и через интернет-мессенджеры копии своих документов. Даже родственникам и друзьям.Мошенники, используя электронные адреса, схожие с адресами легальных организаций, рассылают от их имени сообщения, содержащие ссылку на скачивание открытки, музыки, картинки, архива или программы. Запуск вложения или переход по ссылке может инициализировать установку на устройство вредоносносной программы (вымогателя-блокиратора, шифровальщика, троянской программы) или же оформление подписки на платную услугу. Выполняйте регулярно резервное копирование важной для вас информации, чтобы перезагрузка вашего компьютера, или вынужденная смена программного базиса вашего компьютера (хакерские атаки – это не редкость, и не фантастика), не стала для вас слишком чувствительной.Считывание данных карты при помощи устанавливаемого на банкомат специального устройства (скиммера). С помощью него злоумышленники копируют информацию с магнитной полосы карты (имя держателя, номер и срок действия карты). Для считывания пинкода преступники устанавливают на банкомат миниатюрную камеру или накладку на клавиатуру.Завладев информацией о карте, мошенник изготавливает ее дубликат и распоряжается денежными средствами держателя оригинальной карты.Мошенники привлекают потенциальных жертв низкими ценами на товары известных брендов. Покупателей просят внести предоплату, как правило, перевести денежные средства на электронный кошелек. В течение нескольких дней магазин обещает скорую доставку товара, после чего бесследно исчезает.Схожий способ мошенничества используется при продаже товаров или услуг на электронных досках объявлений, интернет-аукционах, форумах, сервисах бронирования недвижимости. Как и в случае с интернет-магазинами, мошенники привлекают своих жертв низкими ценами и требуют перечисления предоплаты на электронный кошелек или банковскую карту.С помощью массовой рассылки электронных писем и смс-сообщений мошенники оповещают потенциальных жертв о выигрыше ценных призов. Для их получения злоумышленники просят перевести на электронные счета некоторую сумму денег, объясняя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин или транспортных расходов.Мошенники размещают в социальных сетях или на форумах подложные объявления о сборе средств тяжелобольным детям или бездомным животным или делают репосты реальных объявлений, но с подложными банковскими реквизитами.Представляясь сотрудниками банка, преступники обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам. Также с номера-двойника банка мошенники массово рассылают клиентам банка смс-сообщения о блокировке карты. Для разблокировки им предлагают перевести деньги на счет или отправить смс-сообщение на короткий номер. Этот способ мошенничества является наиболее новым. Злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую сим-карту, а затем через веб-интерфейс меняют телефонный номер своей станции на телефонный номер банка.- никому не сообщать пин-, СVC- или CVV- коды банковской карты и одноразовые пароли (В противном случае мошенники могут получить реквизиты карты, либо сделать копию при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки);- в случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк для блокировки - это поможет сохранить денежные средства;- при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру;- в случае некорректной работы банкомата - если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается - рекомендуется отказаться от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.