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Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen

29 марта 2019 14:23
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Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает РБК.

«Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным<...>. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки», — написал Кадыров. Глава Чечни также разместил видео с извинениями Джамбекова.

ДТП на Можайском шоссе в Москве произошло 24 марта. Столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива». Находившиеся в «Ниве» женщина и ребенок погибли, а водитель этого автомобиля был госпитализирован. Водитель Mercedes скрылся с места аварии. Как сообщил Telegram-канал Mash, иномарка принадлежит бойцу ММА Абдул-Рахману Дудаеву из Чечни, а за рулем в момент аварии находился его друг Муслим Джамбеков. Дудаев позже заявил, что не является владельцем автомобиля.

Накануне Кадыров потребовал от виновника ​ДТП явиться в полицию и «не позорить свой род». По его словам, он призвал полицию Чечни принять «исчерпывающие меры» для задержания находившегося за рулем автомобиля Муслима Джамбекова на территории Чечни.


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Комментарии



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