КНДР обязали выплатить семье умершего американского студента $500 млн
25 декабря 2018 15:46
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Родители Отто подавали иск к КНДР, потому что хотели "справедливости" и завершения дела сына. Чета Вомбиер требовала компенсации в 1 млрд долларов в надежде добиться справедливости за "тяжкие травмы", которые им пришлось перенести.
— Мы не собираемся быть жертвами. Я хочу, чтобы они сами почувствовали себя жертвами, — заявила Синди Вомбиер.
Напомним, в 2016 году северокорейские власти приговорили Отто Вомбиера к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из КНДР плакат с пропагандой. Студента вернули на родину спустя год в состоянии комы. Спустя несколько дней 22-летний Вомбиер скончался.
Отто Вомбиер. Фото: © Wikipedia/ life.ru
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