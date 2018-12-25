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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

КНДР обязали выплатить семье умершего американского студента $500 млн

25 декабря 2018 15:46
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Родители Отто Вомбиера неоднократно заявляли, что в КНДР их сына подвергали жестоким пыткам.
В США окружной судья обязал власти Северной Кореи выплатить 501 миллион долларов семье Отто Вомбиера — американского студента, скончавшегося после заключения в КНДР, сообщает life.ru со ссылкой на WTVR.

Родители Отто подавали иск к КНДР, потому что хотели "справедливости" и завершения дела сына. Чета Вомбиер требовала компенсации в 1 млрд долларов в надежде добиться справедливости за "тяжкие травмы", которые им пришлось перенести.

— Мы не собираемся быть жертвами. Я хочу, чтобы они сами почувствовали себя жертвами, — заявила Синди Вомбиер.

Напомним, в 2016 году северокорейские власти приговорили Отто Вомбиера к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из КНДР плакат с пропагандой. Студента вернули на родину спустя год в состоянии комы. Спустя несколько дней 22-летний Вомбиер скончался.


Отто Вомбиер. Фото: © Wikipedia/  life.ru
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