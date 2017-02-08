Из-за неуплаты алиментов тольяттинец стал фигурантом уголовного дела

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Судебные приставы Комсомольского района г.Тольятти Самарской области возбудили в отношении гражданина Н. исполнительное производство. Мужчина судом обязан выплачивать на содержание 6-летней дочери алименты в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно.В рамках исполнительного производства он не раз предупреждался об ответственности за неуплату алиментов. Однако мужчина не только не стремился устроиться на работу, не встал на учет в центр занятости, но и предпочитал периодически выпивать.Осенью 2016 года гражданин Н. был привлечен к административной ответственности. Суд назначил должнику наказание в виде 60 часов обязательных работ.Отбыв наказание, мужчина так и не начал исполнять свои родительские обязанности, однако стал реже употреблять спиртное. Теперь судебные приставы возбудили в отношении должника уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года, сообщает сайт ведомства.