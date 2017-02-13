Из магазина в Тольятти изъяли 20 литров алкоголя

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В Управление МВД России по г. Тольятти за помощью обратились жители Центрального района. Они пожаловались на незаконную продажу алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице Белорусской. Сотрудники органов внутренних дел задокументировали факт реализации алкоголя без соответствующей лицензии и товарно-сопроводительных документов. В отношении владельца магазина полицейские составили два протокола.Находившаяся на реализации алкогольная продукция объемом 20 литров стоимостью 12 550 рублей изъята сотрудниками полиции из оборота. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области, сообщает облМВД.