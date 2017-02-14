Из магазина в Центральном районе Тольятти изъяли 20 литров алкоголя

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В полицию обратились местные жители, которые рассказали о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице Белорусской в Центральном районе.Сотрудники ОИАЗ УМВД России по г. Тольятти совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» организовали проверку полученной информации. Нарушения, указанные в обращении, подтвердились: реализация алкоголя в торговой точке осуществлялась без соответствующей лицензии и товарно-сопроводительных документов.В отношении виновного лица сотрудники органов внутренних дел составили два протокола об административном.Алкогольная продукция объемом 20 литров стоимостью более 12 500 рублей изъята из незаконного оборота. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области для принятия решения, сообщает облМВД.