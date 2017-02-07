Из Самарской области выдворили 6 нелегальных мигрантов

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Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации еще 6 нелегальных мигрантов. В их числе были 4 гражданина Таджикистана, 1 – Республики Молдовы, 1 – Грузии.За начало 2017 года должностными лицами региональной Службы судебных приставов препровожден до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 51 иностранец, в том числе 24 - за их счет, сообщает сайт самарских приставов.