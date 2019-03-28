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Ишаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

28 марта 2019 22:34
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Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая.
Бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, следует из материалов, поступивших в Басманный суд Москвы.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, Ишаева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая.

Отмечается, что в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости. 



Фото:   ТАСС
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Комментарии



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