Ирина Аввакумова из Тольятти проведет 2,5 года в колонии за мошенничество

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". Она обманывала потерпевших, предлагая вложить их деньги в покупку товаров, продуктов питания, автомобилей, от продажи которых ею в дальнейшем будут получены большие проценты. В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен совокупный ущерб свыше 1 800 000 рублей.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.