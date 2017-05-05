Ирина Аввакумова из Тольятти проведет 2,5 года в колонии за мошенничество
5 мая 2017 20:04
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Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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