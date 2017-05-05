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Ирина Аввакумова из Тольятти проведет 2,5 года в колонии за мошенничество

5 мая 2017 20:04
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В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен совокупный ущерб свыше 1 800 000 рублей.
Судебным следствием установлено, что Аввакумова совершала мошеннические действия "с целью завладения денежными средствами потерпевших с помощью обмана и злоупотребления доверием". Она обманывала потерпевших, предлагая вложить их деньги в покупку товаров, продуктов питания, автомобилей, от продажи которых ею в дальнейшем будут получены большие проценты. В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен совокупный ущерб свыше 1 800 000 рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.


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Комментарии



Закон
5 мая 2017  20:04
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