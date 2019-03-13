Иранскую правозащитницу приговорили к десяти годам тюрьмы и 148 ударам плетью за "сговор против системы" и отказ от хиджаба
13 марта 2019 22:59
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По словам Хандана, его жену признали виновной в семи преступлениях, в частности, в "сговоре против системы" и нарушении общественного порядка. В общей сложности суд назначил Насрин 33 года тюрьмы, однако по иранскому законодательству она будет отбывать самый длительный срок в десять лет.
Также сообщалось, что правозащитницу приговорили к еще двум годам тюрьмы за оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Но Хандан заявил, что, насколько ему известно, его жену не обвиняли в оскорблении лидера. К ударам плетью Сотуде приговорили за появление в суде без хиджаба и по другому обвинению.
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала вынесенный Насрин приговор "вопиющей несправедливостью" и связала его с борьбой Насрин за права граждан Ирана. Правозащитница активно выступает за отмену смертной казни и обязательство женщин носить хиджаб. До своего ареста Сотуде взяла на себя дела нескольких женщин, арестованных за то, что они появлялись на публике без платков в знак протеста против обязательного в Иране дресс-кода.
Адвокат и правозащитница Насрин Сотуде в 2010 года была приговорена к 6 годам тюрьмы "за антиправительственную пропаганду и подрыв национальной безопасности". В октябре 2012 года ей была присуждена премия имени академика Сахарова за свободу мысли, а в сентябре 2013 года вышла на свободу вместе с еще 10 заключенными, обвиненными в политических преступлениях.
Освобождение диссидентов аналитики объяснили предвыборными обещаниями президента Хасана Рухани выпустить политзаключенных и его курсом на открытость политики Исламской Республики - как внутренней, так и международной. Однако в июле 2018 года Насрин арестовали вновь и приговорили к пяти годам заключения за шпионаж.
Фото: newsru.com
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