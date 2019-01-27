Инспекторы ДПС задержали вооруженного грабителя в Самаре

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В один из предновогодних дней, примерно в половине первого ночи, в круглосуточный магазин «Продукты», расположенный по ул. Ново-Садовой в районе проходной завода им. Тарасова, зашёл поздний покупатель, сообщает пресс-группа УМВД России по г. Самаре. Мужчина, на вид лет 40, был одет в красную фирменную куртку и вязаную шапку с яркими разноцветными полосами. То, что это необычный покупатель, стало окончательно ясно, когда после непродолжительной словесной перепалки, он достал из-под куртки пистолет и, направив в сторону двух продавщиц, сказал: «Деньги давайте!» В подтверждение серьёзности своих слов, мужчина открыл стрельбу. Поначалу у него были две осечки. Напуганные женщины не перечили и не сопротивлялись. Протянули налётчику картонную коробку с выручкой в сумме почти 3500 рублей. Только это ему показалось, видимо, мало. Прозвучали два выстрела. Продавцы спрятались за дверью в подсобке, но это не спасло одну из них от тяжёлой раны глаза.Когда вооружённый грабитель ушёл, потерпевшие нажали на кнопку тревожной сигнализации ЧОПа и сообщили в полицию. Экипаж 5-й роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре в составе капитана полиции С.Ю. Мартынова и лейтенанта полиции М.Р. Аюпова получил сообщение от дежурного полка ДПС, когда находился на маршруте патрулирования в районе ул. Солнечной. На место происшествия они прибыли в считанные минуты.Пострадавшую уже грузили в «скорую», женщина находилась в очень тяжёлом состоянии. «Вторая продавщица, несмотря на потрясение и переживания за свою раненую напарницу, смогла успокоиться и назвать приметы нападавшего, отметив небогатырское телосложение, дала описание его одежды, - вспоминает Сергей Юрьевич. - Мы с Маратом Ренатовичем сразу приступили к поиску». Можно былопредположить, что вооружённый человек не станет двигаться по безлюдным и хорошо просматриваемым ночным улицам, а постарается перемещаться по дворам и гаражным массивам. Полицейские скрупулёзно проверяли каждый закоулок. Медлить нельзя, действовать нужно было предельно аккуратно - ведь злоумышленник вооружён пистолетом.Планомерно обследовали улицы Солнечную и Шверника, доехали до профилакториев, но никого похожего не обнаружили. Тогда направление поиска было изменено. Экипаж ДПС начал «отработку» дворов и гаражных массивов по ул. Советской Армии - от Ново-Садовой в сторону Московского шоссе. Инспекторы ДПС в тёмное время суток и, двигаясь на автомобиле, смогли уловить мелькнувшую в прогале между домами фигуру в красной куртке. Доли секунды им хватило, чтобы понять, что это тот, кого они искали.Дабы не спугнуть его раньше времени, проехали мимо, до ул. Тушинской, развернулись и вернулись на исходную позицию. За эти минуты мужчина успел пройти несколько метров и двигался через арку. Места для манёвра у него практически не было. На затормозившую перед ним спецмашину ДПС подозреваемый никак не отреагировал. Видимо, он считал, что ГИБДД занимается нарушениями ПДД, а он шёл пешком. А когда его посадили в служебный автомобиль, с удивлением спросил: «Вы ничего не попутали?» Задержать предполагаемого преступника с соблюдением мер личной безопасности инспекторам помогла физическая подготовка и приобретённый за годы службы опыт.Задержанный был доставлен в пункт полиции № 15 Отдела полиции № 2 (Промышленный район) Управления МВД России по г. Самаре. В ходе личного досмотра у него были изъяты похищенные деньги, а также пистолет Макарова с глушителем и револьвер. Мужчина представился 41-летним Сергеем А., жителем города Самары. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление - убийство. Отбывал наказание с 2005-го по 2018 год. Освободился 20 августа прошлого года. Судя по последним событиям, на путь исправления он не встал. Продолжил свою криминальную стезю. В разбойном нападении на магазин он признался и пояснил, что нужны были деньги. На этом работа инспекторов ДПС была завершена.Далее подозреваемым занимались сотрудники уголовного розыска. При обыске в квартире его сожительницы, расположенной в доме на территории Кировского района, сыщики обнаружили целый оружейный арсенал, в том числе самодельное, переделанное в боевое из травматического. Оружие изъято и направлено на экспертизу.По её результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему)».Кроме того, отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Сотрудники органов внутренних дел проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Со слов задержанного известно, что оружие он приобрёл у сына своей сожительницы. Молодой человек якобы являлся «чёрным копателем» и находил оружие в земле. Возможно, старый револьвер мог дать осечку. Привлечь к уголовной ответственности «чёрного копателя» пока не представилось возможным, он объявлен в федеральный розыск. Сам Сергей пояснял, что когда-то был неплохим токарем, и очень может быть, что справился бы с переделкой «травмата». Все эти предположения и версии будут проверены в ходе следствия, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области