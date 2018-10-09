Имущество семьи банкротящегося владельца «Комплект-Сервиса» Юрия Санкова поищут в Абхазии
9 октября 2018 22:54
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Финансовый управляющий Анатолий Коновалов попросил Министерство по налогам и сборам Абхазия передать ему документы в отношении Санкова, чтобы выявить нажитое им имущество, передает «СО» ОНЛАЙН.
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